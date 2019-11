Ultimissime calcio Napoli - Liverpool-Napoli, Van Dijk si complimenta con Koulibaly al termine della partita di Champions League.

van Dijk and Koulibaly at the final whistle.



Imagine their centre-back partnership. pic.twitter.com/HCmztNsLwC

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) November 27, 2019