Gattuso a Sky: "Il Barcellona ci ha fatto il solletico oggi, abbiamo subito gol sull'unico errore. Andiamo a giocare il ritorno per passare il turno"

Ultimissime calcio Napoli- Gennaro Gattuso, allenatore della SSC Napoli, ha parlato a Sky Sport al termine di Napoli Barcellona:

"Sapevamo che non potevamo sbagliare nulla con loro. Siamo stati molto bravi, loro sono una squadra che palleggia, ma restavano sempre la. Non hanno creato molto, resta la delusione. Abbiamo lavorato tanto e bene, abbiamo subito un po' di stanchezza, ma potevamo fare meglio in fase di non possesso. La qulificazione resta ancora aperta. Ora pensiamo al Torino, ma nulla è perduto e penseremo al Barcellona. A loro mancheranno due calciatori importanti, andremo lì per giocarcela. Il Napoli ha tanti giocatori forti, loro hanno qualcosa in più, ma se giochiamo da squadra possiamo farcela. Doveva scivolare Maksimovic sul gol, abbiamo dato troppo spazio a Messi per dare quella palla. Potevamo fare meglio in fase di possesso. Dovevamo posizionarci meglio. Loro non palleggiano solo, quando Messi ha spazi ti mette in porta. Oggi non ci hanno mai tirato in porta, ci hanno fatto il solletico. Ci è andata male sull'episodio del gol. Hanno altri giocatori al posto di Vidal e Busquets. Ascolterò volentieri Setien, mi ha invitato in Spagna".