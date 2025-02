Dove vedere Juve PSV in Tv? Canale e orario Playoff Champions

Juve PSV in Tv, l'andata dei Playoff Champions oggi. Dove vedere Juve PSV martedì in Tv e streaming? Le ultimissime notizie con quella che sarà la prossima partita di Champions League oggi in Tv, Juventus Psv Eindhoven dove vederla? Una gara già quasi decisiva per la squadra di Thiago Motta che cerca riscatto in Champions dopo un inizio altalenante. Ma Juve PSV dove vederla?

Dove vedere Juve PSV in Tv e streaming - Siamo alla fase ad eliminazione diretta con i PlayoffChampions League e c'è la Juventus che affronterà il PSV in una gara d'andata in casa che può valere già tanto. Dove vedere Juve PSV in Tv? La Juve di Motta cerca riscatto dopo un inizio di Champions difficile e dove ha rischiato anche l'eliminazione subito dalla fase a classifica Champions.

Partite Juventus oggi - La partita si giocherà in casa, allo Stadium di Torino, il giorno martedì 11 febbraio alle ore 21:00. Juve PSV dove vederla? Niente da fare per la Champions League in Tv in chiaro, perché non sarà trasmessa su nessun canale visibile a tutti la partita della Juve e sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

Juve PSV orario - Ma quindi Juve Pav dove vederla? La partita di Champions si giocherà martedì 11 febbraio alle ore 21:00 e sarà in diretta TV in esclusiva su Sky, che trasmetterà la gara con ampio pre partita. Juventus PSV dove vederla: la partita sarà in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 2013) e Sky Sport Calcio (canale 252).

Juve PSV streaming - Per quanto riguarda lo streaming, infatti, sarà possibile vederla solo per gli abbonati a NOW e Sky, tramite Sky Go anche con smartphone e tablet.

Dove vedere Juve stasera - Queste le probabili formazioni Juventus PSV con le scelte dei due allenatori per l'andata di una partita importantissima per i bianconeri in questa edizione nuova di Champions League. Juve PSV formazioni possibili della gara: