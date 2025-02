Dove vedere Club Brugge-Atalanta in Tv e streaming? Canale play-off Champions

Dove vedere Club Brugge-Atalanta in Tv e streaming: grande beffa per la Dea in Europa caduta nel finale nei play-off di Champions League. E ora dovrà passare per il Belgio per accedere agli ottavi di finale. Da quella che fu la casa di Charles De Ketelaere.

Gara d'andata al Jan Breydel Stadium in attesa del ritorno a Bergamo per 180 minuti decisivi per le sorti delle due squadre.

Come noto, infatti, quest'anno abbiamo detto addio alla storica fase a gironi e per un'unica maxi classifica che ha alla fine anche superato le aspettative portando spettacolo e colpi di scena con squadre importanti rimaste fuori.

Il quadro è stato il seguente:

Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale.

Le squadre classificate dal 9° al 24° posto devono invece affrontare un turno di spareggi a eliminazione diretta (andata e ritorno) per conquistare un posto tra le migliori sedici d’Europa.

La squadra di Gian Piero Gasperini è scalata al 9° posto proprio all'ultimissima giornata trovando i belgi 24esimi e dentro con l'ultimo slot disponibile.

Dove vedere Club Brugge-Atalanta in Tv

Dove vedere Club Brugge-Atalanta in Tv? È questa la domanda che si porranno tifosi e appassionati di calcio nelle prossime ore. L'appuntamento è su SkySport e in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Dove vedere Club Brugge-Atalanta in streaming

Dove vedere Club Brugge-Atalanta in streaming: qual è l'alternativa digitale per questo appuntamento di Champions? E' possibile seguire l'evento o con SkyGo dai dispositivi compatibili o in alternativa NOW.

Probabili formazioni Club Brugge-Atalanta

Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; De Cuyper, Mechele, Ordonez, Seys; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla. Allenatore: Hayen.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bellanova; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini.

Attacco a due per Gasperini che dovrà fare ancora a meno di Lookman. Si giocherà in contemporanea con Feyenoord-Milan.