Champions League, tutto facile per il Real Madrid: 3-0 contro il Braga e qualificazione agli ottavi

Notizie Napoli calcio. Il Real Madrid strappa il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Le merengues, inserite nello stesso girone del Napoli, trovano il quarto successo in altrettante gare e battono per 3-0 il Braga allo stadio Bernabeu: a segno Brahim Diaz, Vinicius e Rodrygo, con i portoghesi che hanno sbagliato un penalty sullo 0-0.

La squadra di Ancelotti sale così a 12 punti ed è già sicura dell'accesso agli ottavi: basterà un pareggio nella prossima gara contro il Napoli per avere anche la certezza matematica del primo posto.