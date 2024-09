Champions League in Tv, dove vederla? Programma partite oggi e domani

Programma Champions League, dove vederla? E' tutto pronto per il via ad una nuova stagione con il nuovo format della super Champions League in Tv, tutte le partite oggi, domani e giovedì del primo turno. Perché la nuova Champions League a 36 squadre trasmetterà 6 partite il martedì, 6 il mercoledì e 6 il giovedì, rimandando alla settimana successiva Europa League e Conference.

Champions League in Tv: calendario delle partite

Champions League 2024/25 calendario - Grande attesa, calendario Champions con tutte le partite di oggi e dei prossimi giorni. Ma dove si vede la Champions? Quest'anno la possibilità di vedere la coppa dalle grandi orecchie sarà ridotta a soltanto tre piattaforme, dove vedere la Champions in questo momento? La competizione sarà trasmessa principalmente da Sky, ma anche da Amazon Prime Champions e in chiaro.

Champions League Tv - Nuove notizie che arrivano per quanto riguarda la Champions League in Tv in chiaro domani, perché nella giornata di oggi (martedì 17 settembre) non sarà possibile vedere nessuna gara in chiaro, nemmeno quella delle italiane.

Champions oggi (martedì 17 settembre) - Queste le partite Champions oggi in programma alle ore 18:45 e alle 21:00:

ore 18:45 – Juventus-PSV Eindhoven (Sky Sport Uno, NowTV)

ore 18:45 – Young Boys-Aston Villa (Sky, NowTV)

ore 21 – Milan-Liverpool (Sky Sport Uno, NowTV)

ore 21 – Bayern Monaco-Dinamo Zagabria (Sky Sport, NowTV)

ore 21 – Real Madrid-Stoccarda (Sky, NowTV)

ore 21 – Sporting Lisbona-Lille (Sky, NowTV)

Champions domani (mercoledì 18 settembre) - Queste le partite Champions domani in programma alle ore 18:45 e alle 21:00:

ore 18.45 - Bologna-Shaktar Donetsk (Sky Sport Uno, NowTV)

ore 18.45 - Sparta Praga-Salisburgo (Sky, NowTV)

ore 21.00 - Manchester City-Inter (Amazon Prime Video)

ore 21.00 - PSG-Girona (Sky Sport Uno, NowTV, TV8)

ore 21.00 - Bruges-Borussa Dortmund (Sky, NowTV)

ore 21.00 - Celtic-Slovan Bratislava (Sky, NowTV)

Champions giovedì 19 settembre - Queste le partite Champions in programma alle ore 18:45 e alle 21:00:

ore 18.45 - Feyernoord-Bayer Leverkusen (Sky, NowTV)

ore 18.45 - Stella Rossa-Benfica (Sky, NowTV)

ore 21.00 - Atalanta-Arsenal (Sky Sport Uno, NowTV)

ore 21.00 - Monaco-Barcellona (Sky, NowTV)

ore 21.00 - Atletico Madrid-Lipsia (Sky, NowTV)

ore 21.00 - Brest-Sturm Graz (Sky, NowTV)