Champions League: i risultati dei match del secondo turno preliminare

Notizie Calcio - Nella giornata di ieri sono andate in scena alcune dlele gare del secondo turno preliminare di Champions League.

Champions League

Champions League, i risultati della gare del secondo turno preliminare

Finisce 1-0 HJK- Molde: decisiva una rete di Keskinen alla mezzora del primo tempo. 2-2 invece tra Zalgirisi e Galatasaray: per i padroni di casa in gol Oyewusi e Kazlauskas, per il club turco Bardakci e Dervisoglu. Il Dinamo Zagabria si impone con un netto 4-0 sull’Astana con la tripletta di Ivanusek e rete di Spikic. Il Dnipro cade in casa per 3-1 contro il Panathinaikos, reti di Sporar, Duricic e Ionnadis. Termina 1-1 la gara tra Servette e Genk, per ultimi due successi esterni per Slovan Bratislava e Copenaghen che battono rispettivamente 1-0 lo Zrinjski Mostar e 2-0 il Breidablik.