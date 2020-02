Champions League: errore di Rocchi in Chelsea-Ajax confermato dalla UEFA, il club olandese può essere risarcito di 12 milioni!

Notizie calcio - Errore dell'arbitro italiano Gianluca Rocchi in Champions League, ora l'Ajax potrebbe essere risarcita di circa 12 milioni di euro! L'azione incriminata avviene sul 4-2 per gli olandesi contro il Chelsea nella partita di girone. Rocchi fischia un rigore a favore degli inglesi, estraendo un cartellino rosso per Veltman per fallo in area di rigore. In quell'occasione, Rocchi mostrò anche il secondo giallo per Blind per un fallo precedente. Il regolamento però parla chiaro e va contro la decisione presa dall'arbitro Rocchi che avrebbe dovuto fermare il gioco per espellerlo (Blind, ndr). Così facendo, però non sarebbe stato assegnato né il rigore né l'altro rosso contro l'Ajax. L'errore è stato ufficiosamente confermato dall'UEFA in un vertice a Maiorca e ora l'Ajax potrebbe essere risarcita fino a 12 milioni. A riportarlo è il De Telegraaf.