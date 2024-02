Caos Barcellona: Xavi sta controllando i cellulari dei giocatori, si cerca la talpa

Se la situazione in casa Napoli non è affatto idilliaca con l’arrivo di Francesco Calzona che rappresenta il terzo allenatore stagionale, la situazione sul fronte Barcellona quasi non è da meno. L’aria è infatti pesantissima per i blaugrana.

Barcellona, Xavi controlla le chat dei giocatori: caccia alla talpa

Come riporta Goal.com, Xavi sta addirittura controllando i telefoni dei calciatori per trovare la talpa prima del match di stasera al Maradona. Sta controllando le chat Whatsapp e sta parlando coi giornalisti alla ricerca di chi ha diffuso informazioni sensibili dello spogliatoio.