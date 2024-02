Barcellona: Xavi recupera giocatori dall'infermeria, col Napoli rientrano in due

Sergi Roberto pronto per le prossime partite col Barcellona di Xavi, che affronterà il Napoli in Champions League. Più difficile il rientro immediato di Marcos Alonso e Ferran Torres, che sono da escludere per la sfida d'andata al Maradona ma che probabilmente torneranno a disposizione per il match di ritorno. Un altro che invece sembra essersi ristabilito è Raphinha: l'attaccante brasiliano sta già lavorando sul campo e il suo obiettivo è farsi trovare pronto il 21 febbraio, quando si disputerà la gara d'andata degli ottavi.