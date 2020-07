Barcellona-Napoli, il segretario dello sport in Catalogna: "Il Camp Nou e la città sono sicuri, non c'è nessuna ragione per non giocarla qui! Se la Uefa sceglierà di cambiare ce lo dirà..."

Ultime notizie Napoli - Un piccolo grande braccio di ferro, quello che sta precedendo la gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra Barcellona e Napoli. Il programma della Uefa prevede che la partita venga disputata sabato 8 agosto al Camp Nou. Come racconta Il Mattino di oggi

"al momento il programma del Napoli resta inalterato. Partenza venerdì 7 in mattinata e notte in hotel a Barcellona, ripartenza prevista dopo la partita: direzione Napoli in caso di eliminazione, direzione Lisbona in caso di passaggio ai quarti di finale (si giocherebbe il 14 agosto contro la vincente di Bayern-Chelsea)"

Gerard Figueras, segretario generale dello Sport in Catalogna, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall'edizione odierna de Il Mattino:

«In queste ore non c'è stata alcuna comunicazione di impedimento per la partita a Barcellona l'8 agosto. Il Camp Nou è sicuro, così come sicura è anche la città. In nessuno dei protocolli adottati c'è un impedimento per la partita in tutta sicurezza. Per questo, se la Uefa sceglierà di cambiare la sede saranno loro a comunicarlo. Da Barcellona l'unica cosa che possiamo dire è la stessa che diciamo da 15 giorni: non c'è nessuna ragione per non giocarla a Barcellona»