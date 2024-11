Aston Villa-Juventus 0-0. Finisce così la 5° giornata di Champions League per i bianconeri, l'ennesimo pareggio a reti bianche tra campionato e Champions. Poche emozioni durante la gara, se non nell'ultimo minuto di recupero quando all'Aston Villa viene annullato un gol per un tocco di un giocatore avversario su Di Gregorio. Al momento i bianconeri sono al 19° posto in classifica con 8 punti.