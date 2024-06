Zerbin, l'agente: "Farà il ritiro con Conte, ma in un caso potremmo valutare l'addio. Sull'interessamento della Fiorentina..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente dell’attaccante del Napoli Alessio Zerbin, Giulio Marinelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Alessio Zerbin? Non ci risulta alcun interessamento della Fiorentina, Raffaele Palladino al Monza gli ha dato molto spazio.

Va in ritiro con Antonio Conte? Da quanto abbiamo saputo dal Napoli, farĂ il ritiro e poi con la societĂ decideremo il da farsi. Sarebbe plausibile e logico tenerlo per entrambi i ritiri, so che a Conte piacciono molto i giocatori duttili.

Cosa pensa del rientro al Napoli? Zerbin ha un contratto lungo, bisogna considerare il calendario meno fitto quest’anno vista l’assenza delle coppe: non necessiterà di una rosa così ampia, ma le valutazioni tecniche spettano a Conte e al ds Manna. Noi riteniamo che un 25enne come Zerbin, se non dovesse avere un ruolo adeguato, allora sarebbe interesse di tutti valutare una cessione. Ma è tutto prematuro parlarne ora.

Bologna? Zerbin non ha mai rifiutato la pista in passato, fu il Napoli a tenerlo in rosa: recentemente però non ne abbiamo parlato”