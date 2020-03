Idea Celik del Lille per il Napoli: il jolly difensivo intriga Giuntoli, l'agente è una vecchia conoscenza degli azzurri [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Anche se spostarsi materialmente è diventato impossibile per l'emergenza Covid-19, Cristiano Giuntoli ed il suo staff stanno divorando filmati su Wyscout per definire la strategia e stringere il cerchio per quanto riguarda i possibili nomi da attenzionare in vista della prossima stagione.

Tra i calciatori seguiti con interesse c'è Mehmet Zeki Celik, difensore classe 1997 in forza al Lille. Il turco gioca prevalentemente terzino destro, ma può adattarsi anche centrale e sulla sinistra: insomma un autentico jolly . Il Napoli ha chiesto informazioni all'agente (lo stesso di Koulibaly e Maksimovic) per avere ulteriori informazioni su questo ragazzo che si sta imponendo con personalità nel Lille. I francesi, notoriamente sono una bottega cara, ma con il napoli hanno già avuto modo di trattare in passato con Pépé e Leao: in entrmabi i casi, De Laurentiis chiuse gli affari ma furono poi i calciatori a scegliere altre destinazioni. La valutazione di Celik è oggi di 20 milioni.

