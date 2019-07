Veretout in pole per il Milan, Gazzetta: aumentata l'offerta, il francese deciderà in tempi brevi

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato un balzo in avanti per Veretout da parte del Milan: "Nel frattempo Veretout ha evitato la rottura coi viola: pensava di chiedere di essere esentato dal ritiro, invece è tra i convocati che oggi partiranno per Moena. In montagna aspetterà notizie sul futuro, che resta sospeso tra varie soluzioni. Milan, Napoli, Roma: si annunciano novità a brevissimo. Ora la strada si sposta di poco e porta a Firenze: una strada in salita e piena di ostacoli che il Milan ha scelto lo stesso di seguire. La salita è il prezzo e gli ostacoli sono la concorrenza. Sul prezzo sta cercando di trattare convertendo una delle sue contropartite tecniche in uno sconto: nel pacchetto aveva pensato di inserire Cutrone (prima di toglierlo dal mercato, mentre ancora prima la Fiorentina aveva ammesso di voler puntare su Simeone) poi ha indicato Biglia e promesso altri 15 milioni"