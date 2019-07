Veretout conteso, CdS: duello tra Milan e Roma, occhio sempre al Napoli. Ecco i giorni decisvi per la chiusura

Calcio Mercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive in merito alla situazione legata a Veretout:

"Il desiderio di chiudere la telenovela Jordan Veretout spingerà Milan e Fiorentina ad avere nuovi contatti in questi primi giorni della settimana. I rossoneri rispetto all’offerta iniziale di 13 milioni più il cartellino di Biglia, sono arrivati a 15 milioni nel weekend, e potrebbero aumentarla sensibilmente in queste ore. Le telefonate tra Paolo Maldini e Pradè sono all’ordine del giorno, c’è la volontà dei due club di trovare un’intesa, ma bisogna limare ancora la differenza economica. La società di Rocco Commisso è convinta di strappare un prezzo alto per la vendita di Veretout, e non vuole spostarsi dai 25 milioni fissati al termine del campionato. Il Milan però deve sempre guardarsi le spalle, perché la Roma non ha intenzione di rinunciare. I giallorossi sono ancora in corsa ma si stanno muovendo su canali diversi. Se il Milan ha scelto di privilegiare il contatto tra società, come testimonia il recente summit in zona Duomo tra Maldini, Massara, Pradè e Barone, la Roma invece offre condizioni più vantaggiose al giocatore sia per la durata del contratto che per l’offerta economica, e si è mossa direttamente con il centrocampista. La Roma, in più, può giocarsi la carta delle competizioni europee, un jolly che il Milan non può calare sul tavolo, anche se il progetto del nuovo corso intriga parecchio Veretout. In questo grande intreccio non può mancare il terzo club interessato, ovvero il Napoli. Gli azzurri devono fare ancora un altro acquisto in mezzo al campo e monitorano a distanza la situazione, senza però inserirsi con prepotenza nella mischia".