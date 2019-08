Verdi al Torino, CorSport annuncia: accordo totale ADL-Cairo via telefono, 10 mln prestito e due varianti!

Ultimissime calcio Napoli - Trovato l'accordo per il passaggio di Simone Verdi al Torino. Ad annunciarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

L'ultima telefonata tra De Laurentiis e Cairo è stata sufficiente per arrivare a un patto economico soddisfacente per entrambi. Simone Verdi è teoricamente un “granata”, ma il Napoli non vuole, né può permettersi di restare con un uomo in meno e aspetta che sia ufficiale un arrivo - Lozano o James, fate voi - prima di firmare quell’incartamento che darebbe esecutività all’operazione. E’ indispensabile, a questo punto, che ci sia una scossa e che Ancelotti abbia in organico l’esterno offensivo che gli consenta di modellare il gioco delle coppie: e magicamente, al primo arrivo, ecco immediata la prossima partenza, destinazione la Torino-granata.