Radio Marte - Verdi, futuro in bilico: tre club di A hanno contattato l'agente, il Napoli non ha chiarito cosa vuole fare

Notizie calcio Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” il giornalista di Tuttosport Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli in particolare sul futuro che riguarda Simone Verdi. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Verdi? Atalanta,Torino e Sampdoria hanno contattato Orgnoni, il suo agente, per chiedere informazioni circa un possibile trasferimento in questo mercato. Il Napoli però, non ha chiarito ancora la posizione di Verdi con l'agente e quindi non ha deciso se resterà in azzurro o meno.

Ieri a Cesena in tribuna si sono visti: Pietro Chiodi, Giovanni Rossi direttore sportivo del Sassuolo e Maurizio Micheli, capo scouting del Napoli e il calciatore che potrebbe interessare al club azzurro è Alexandru Cicaldau, un giovane centrocampista anche se il Sassuolo è molto avanti"