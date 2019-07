Ciro Venerato, collega RAI, ha rilasciato un'intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it:

"Niente da fare. Vano tentativo del club azzurro. Pépé ha deciso di andare a Londra e firmare per l'Arsenal. Scelta comunicata ai dirigenti azzurri che speravano di convincere il calciatore a cambiare idea. Troppo forte la sua voglia di giocare in Premier. Totale accordo con la scelta operata dai suoi esosi agenti. Pépé in settimana sarà a tutti gli effetti un giocatore dei Gunners".