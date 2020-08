Venerato a CN24: "Osimhen, concretamente sarà pagato 47,5 mln in 5 esercizi! Guadagnerà più di 4mln con bonus facili da raggiungere"

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen è ormai ufficialmente un calciatore del Napoli. Con Karnezis e i tre Primavera passati al Lille, nell'operazione per l'attaccante nigeriano.

Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai, ha raccontato i dettagli del contratto a CalcioNapoli24 in esclusiva:

"E' di 20 milioni la valutazione globale fatta per Karnezis e i 3 Primavera. Non solo: il 5% che il Lille dovrà girare alla Fifa per il fondo solidarietà andrà proprio al Napoli che ha formato i giovani azzurri. Dei 50 milioni da versare al Lille in 5 anni bisogna eliminare altri 2.5 milioni, relativi sempre al fondo Fifa che verserà (come anticipato) il club francese e non il Napoli. Se ci aggiungiamo i 10 milioni di bonus legati solo alla Champions (2 facili, 8 quasi impossibili), si arriva alla mega cifra sparata da Aurelio De Laurentiis. E' quindi di 80 milioni virtuali (comprensivi di bonus e dei 20 milioni relativi ai calciatori azzurri), ma 47,5 milioni reali da versare in 5 esercizi: questo è costato Victor Osimhen al club azzurro.

Contratto importante per il nigeriano che ha strappato migliori condizioni col nuovo entourage: guadagnerà 4 milioni netti, a scalare (fino a 5) con punte fisse di 4,5 grazie a bonus consistenti e non difficili da conseguire. Resta un dato: il Lille ha sempre valutato 80 miloni l'attaccante della Nigeria. Lo affermammo in tempi non sospetti suscitando ilarità. Evidentemente eravamo informati bene. Conta la valutazione globale (ufficializzata dal patron), non quella parziale. Che conosciamo nei dettagli".