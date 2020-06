Venerato a CN24: "Il Napoli segue ancora Berardi, con Boga pacchetto da 50mln! Occhio ad Insigne, Azmoun non è mai uscito dai radar. Su Lozano e Milik-Juve..."

Ultime calcio Napoli - Il giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Boga? Al di là delle intenzioni del Sassuolo, il Napoli segue ancora Domenico Berardi: sarebbe disposto a mettere sul tavolo 50 milioni per entrambi. Ovemai il Sassuolo decidesse di cedere Boga, il Napoli sarebbe il primo club ad essere interpellato: così come Milik e la Juventus, il club azzurro ha contattato l’entourage di Boga ed il Sassuolo proponendo 25 milioni di euro per il cartellino. Il club neroverde lo sa che il Napoli sarebbe disposto ad un grosso investimento.

Il Napoli ha fatto capire alla Juventus le linee guida sull’affare: parte da una base di 50 milioni, per volerne 40 oppure può abbassare la richiesta con l’inserimento di Bernardeschi, che piace a Gattuso e viene valutato 20 milioni. La Juventus lo valuta 30, inoltre c’è un problema sull’ingaggio che in bianconero è più alto rispetto a quello che gli verrebbe corrisposto in azzurro.

Se entro il 30 giugno non firma, il Napoli inizierà a muoversi: l’entourage di Milik ha già detto sì al quadriennale da cinque milioni della Juventus, ci sono stati sondaggi in Premier League e dall’Atletico Madrid. La Juventus non può permettersi stipendi più alti per giocatori come Gabriel Jesus, al momento è più avanti delle altre società su Milik: poi magari il 25 agosto arriva una mega offerta e va da un’altra parte, ma ad oggi l’unica società che ha fatto una offerta all’entourage è la Juventus. Mentre Tottenham, Manchester United ed altre hanno fatto dei sondaggi.

“ Arkadiusz Milik ed il Napoli? Il discorso è chiaro, il club gli ha fatto una offerta di rinnovo attorno ai 3,5 milioni di euro più bonus ed il giocatore l’ha rifiutata. Credo ci sia una deadline a fine mese per un altro colloquio col giocatore, il Napoli non credo cambierà l’offerta e gli riproporrà più o meno la cifra con una clausola rescissoria variabile. E credo che Milik ribadirà il suo no, dal primo luglio andrà sul mercato e si vedranno le trattative.

Esterni in uscita? Potrebbero esserci delle situazioni su Lorenzo Insigne: il Napoli e Gattuso vogliono andare avanti, il giocatore vorrebbe migliorare il suo stipendio. Il Napoli continua a ribadire al suo agente Pisacane che non ha fretta, sta dando priorità a Zielinski e Maksimovic. Se arrivasse una mega offerta al Napoli, a quel punto il club ed il giocatore la potrebbero valutare: da qui l’interesse per i vari Everton, Jeremie Boga ed altri. Ad oggi non ci sono segnali, così come non ci sono offerte, ma le parti pur non dicendolo apertamente sanno che se arrivasse una offerta interessante per il club e per il calciatore la valuterebbero: Gattuso spera che Insigne si convinca a rimanere in azzurro.

Szoboszlai? Un altro giocatore che piace, così come Gabriel del Lille e Karbownik del Legia Varsavia, Veretout della Roma. Il fatto è che il Napoli deve prima capire chi cederà: prima le conferme, poi le cessioni ed infine gli acquisti. Se resta Insigne, magari a sinistra non prendi Everton o Boga ma prendi un giovane di talento che Giuntoli e Pompilio hanno valutato. Se andasse via clamorosamente, ma non è una ipotesi del tutto concreta, allora verrebbe preso un giocatore importante.

Azmoun non è mai uscito dai radar, è visto da Gattuso come ala sinistra, ma è extracomunitario come i vari Osimhen, Gabriel ed Everton.

Lozano? Il Napoli spera che Raiola riesca a trovargli una squadra, mettendosi in evidenza sul terreno di gioco.

Faccio un esempio: Insigne magari rinnova e resta, e non prendi Everton. Lozano magari viene ceduto, e a quel punto il Napoli potrebbe prendere due extracomunitari come Osimhen e Gabriel.

L’asse col Lille? Il Napoli ha capito la cifra che andrebbe spesa, ma dipende dalle entrate con i vari Allan, Koulibaly oppure Lozano. Se il messicano uscisse in prestito non sarebbe liberato uno slot, se poi Insigne andasse via si dovrebbe cercare un altro esterno importante. È un mercato formato da più tavoli, Giuntoli sonda davvero tanti presidenti e direttori sportivi in giro per l’Italia e per l’Europa”