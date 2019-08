Valencia-Hysaj, c'è il sì totale del calciatore: decisa la formula, ultimi dettagli da limare tra le due squadre

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna de Il Mattino, procede la trattativa serrata tra Napoli e Valencia per la cessione agli spagnoli di Elseid Hysaj: "Su Hysaj si è fatto avanti il Valencia che ha puntato il terzino albanese per la sostituzione dell'infortunato Piccini. La formula sulla quale si sta ragionando è quella del prestito con obbligo di riscatto: la soluzione è gradita al terzino azzurro assistito dal procuratore napoletano Mario Giuffredi. Trattativa serrata ieri per provare ad accorciare le distanze tra le richieste del Napoli e l'offerta del Valencia".