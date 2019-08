Calciomercato Napoli - Carlos Valderrama, ex stella del calcio colombiano, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Blog Deportivo. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24.it:

"James dovrebbe andar via dal Real e trovare una nuova squadra. Se resterà nel Real non troverà spazio perchè Zidane non lo vuole. I tifosi sono entusiasti di tenerlo, il presidente pure, ma l'allenatore proprio no. James ha le qualità per poter giocare in qualsiasi altro club".