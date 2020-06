Under-Napoli, Repubblica: iniziata la trattativa con la Roma! Distanza sulla valutazione, ADL stanzia il budget per chiudere

Calciomercato Napoli, il rinnovo fino al 31 agosto ha rivitalizzato Josè Maria Callejon. "Sono felice che la situazione sia stata risolta. La sua storia con il Napoli non poteva essere risolta in un attimo. Il presidente De Laurentiis ha fatto un bel gesto prolungandogli la copertura assicurativa per questi due mesi. Callejon voleva restare". Secondo Repubblica probabilmente le strade si divideranno. E l'erede potrebbe essere Under della Roma, come anticipato in esclusiva assoluta da CalcioNapoli24 addirittura lo scorso 24 maggio

Mercato Napoli, spunta l'erede di Callejon