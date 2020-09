Under-Napoli, CorSport: oggi De Laurentiis incontrerà l'agente per raggiungere l’intesa sull’ingaggio

Calciomercato Napoli - L’attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik ha comunicato di aver accettato l’offerta della Roma e dunque di essere pronto al trasferimento. Cosa manca? Ne parla il Corriere dello Sport:

“Il Napoli chiede Under, Riccardi e 20 milioni di euro, Fienga offre i due cartellini e 15 milioni. Oggi De Laurentiis e Ramadani hanno in agenda una chiacchierata proprio per raggiungere l’intesa sull’ingaggio di Cengiz Under. Arek ha riflettuto e ha pensato di accettare la proposta e la prospettiva giallorossa. Il cerchio sta per chiudersi, insomma, ed è proprio in quest’ottica che oggi De Laurentiis affronterà la questione dell’ingaggio di Under con il suo manager”