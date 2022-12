Un top club sta seguendo con attenzione Kim: vuole portarlo via da Napoli

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito a Kim Min-Jae, difensore del Napoli:

"Quanto fatto in campo da Kim e Kvaratskhelia ha dei riflessi anche sul mercato. La trattativa per battere la concorrenza del Rennes e arrivare a Min-Jae Kim è stata complessa, il Napoli ha dovuto accettare l’inserimento di una clausola rescissoria di circa 50 milioni, variabile a seconda del fatturato e del prestigio del club interessato ed esercitabile dal 1 al 15 luglio. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di tante società, il Manchester United per esempio lo sta seguendo con grande attenzione".