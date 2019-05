Ilicic-Napoli, Atalanta decisa ad esercitare opzione contratto fino al 2021: pronto un rinnovo a vita, Josip è combattuto [ESCLUSIVA]

Ultimissime mercato Napoli. In questi giorni si è scritto e detto di un accordo di massima tra Josip Ilicic ed la SSC Napoli sulla base di un triennale di poco superiore ai due milioni di euro. Per De Laurentiis si tratterebbe di un acquisto sicuramente 'anomalo' poichè il calciatore sloveno è un classe 1988 e non è il solito target cercato dal club sul calciomercato.

CALCIOMERCATO NAPOLI, SITUAZIONE CONTRATTO ILICIC-ATALANTA

In esclusiva, CalcioNapoli24 ricostruisce la situazione contrattuale del calciatore con l'Atalanta, che si arricchisce di dettagli non ancora emersi sui giornali in questi giorni. Notizie che vanno al di là di eventuali accordi già trovati tra club azzurro e l'entourage del calciatore.

Vero che lo sloveno ha ancora un anno di contratto con gli orobici, ma Percassi vanta un'opzione per un'altra stagione (2021). In più il presidente aveva promesso al calciatore nei mesi scorsi che, qualora l'Atalanta fosse riuscita a centrare ancora l'Europa, sarebbe arrivato una sorta di contratto a vita fino al 2023. Josip, dalla sua, è lusingato senza dubbio dalle voci sul Napoli ma sta pensando molto in queste ultime ore. Per lui l'Atalanta ha un significato che va al di là del calcio: ad inizio stagione ha avuto un'infiammazione ai linfonodi che ha messo in serio dubbio la sua stagione agonistica, ma Percassi gli è stato vicino facendogli sentire la vicinanza del club. Se domenica la squadra di Gasperini riuscisse a centrare la Champions, per Ilicic sarebbe dura lasciare Bergamo perché si sentirebbe in debito con città, tifoseria e società. Vedremo se prevarrà il cuore oppure il denaro e l'ambizione di giocare allo stadio San Paolo.

Restate connessi su CalcioNapoli24 per rimanere aggiornati in tempo reale su tutte le ultime notizie di calciomercato Napoli 24 ore su 24.

RIPRODUZIONE RISERVATA