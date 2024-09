Calciomercato Napoli - Mancano solo le visite mediche e la firma, ma Victor Osimhen al Galatasaray è un affare concluso. E il club turco ha già messo in vendita anche la maglia da gara del nigeriano ex Napoli, oltre ad una maglia celebrativa per il nuovo acquisto con tanto di 'mascherina' sulle spalle.

E il numero di maglia? Niente 99, il Galatasaray e Osimhen hanno scelto il '45'. Ecco la grafica dallo store del club turco:

Numero di maglia di Osimhen-Galatasaray

E c'è già chi l'ha acquistata nella versione Europa League: