Il Milan comunica ufficialmente di aver acquistato Krunic dall'Empoli. Il centrocampista si lega al club rossonero, in passato era stato accostato anche al Napoli.

We know you know, but still, we want you to know! ð Welcome "DERA"



Sappiamo che già sapete, ma vogliamo comunque farvelo sapere ð¤·‍ Benvenuto “DERA”#ForzaMilan ð´«ï¸ pic.twitter.com/NsMHpefbNA