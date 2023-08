UFFICIALE - Mavropanos è un nuovo difensore del West Ham

Konstantinos Mavropanos, difensore centrale dello Stoccarda accostato anche al Napoli, è ufficialmente un nuovo calciatore del West Ham.

Il comunicato del club

Il West Ham United è lieto di annunciare la firma del nazionale greco Konstantinos Mavropanos .

Il difensore centrale – noto alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra come 'Dinos' – arriva allo stadio di Londra dal VfB Stuttgart, club della Bundesliga tedesca, con un contratto di cinque anni per una cifra non rivelata.

Con 19 presenze in nazionale, Mavropanos, nato ad Atene, è una presenza dominante con il suo metro e ottanta, un difensore che gioca in punta e che ora non vede l'ora di portare la sua vasta gamma di talenti nell'est di Londra.

"Sono davvero felice ed emozionato di essere qui e di tornare in Premier League con il West Ham United", ha detto il nuovo numero 15, che ha fatto il suo debutto in Premier League come giocatore dell'Arsenal nel 2018.

“È un momento emozionante entrare a far parte del club dopo la vittoria della Conference League della scorsa stagione – e non vedo l'ora di fare il prossimo passo nella mia carriera. Posso promettere ai tifosi che darò tutto per loro e per la maglia”.