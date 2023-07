Calciomercato - Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha parlato del futuro di Lazar Samardzic nel mirino del Napoli nel corso di un’intervista a SkySport: “Quest’anno si dovrà consacrare, ha fatto un grande giocatore e deve confermare completandosi ancora e migliorare in alcuni aspetti della partita. Ha tutto il talento e l’intelligenza per riuscirci. Credo gli faccia bene restare un altro anno qui all’Udinese dove potrebbe avere continuità e migliorare in tutti gli aspetti”.