Tuttosport spinge Koulibaly alla Juventus: "Legame fortissimo con Napoli? Ce l'avevano anche Higuain e Sarri..."

Magari rasserenano gli animi a Napoli, di certo non stravolgono i piani nella Torino bianconera, le rassicurazioni fatte in privato da Koulibaly agli amici del capoluogo campano. Rassicurazioni sul fatto che non andrà «Mai alla Juve», come racconta Tuttosport.

Koulibaly-Juventus, la situazione

Indiscrezioni che si accordano con il legame fortissimo del difensore con la città:

“Legame fortissimo che, però, avevano anche Higuain e Sarri, entrambi poi approdati alla Juventus. Questo non significa affatto che Koulibaly farà lo stesso, ma i dirigenti bianconeri di sicuro porteranno avanti l’operazione. La Juventus ha ufficializzato Demiral all’Atalanta per 20 milioni più 2,5 di bonus e il 10% di un’eventuale cessione del turco: non sufficienti a convincere De Laurentiis, ma un aiuto per trovare la quadra con il Napoli. Nella speranza che il PSG non faccia saltare il banco e che il Barcellona non trovi i soldi per affondare il colpo”

