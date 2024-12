Tuttosport - Scambio Juve-Napoli con Danilo-Raspadori a gennaio? Ecco cosa filtra

Calciomercato SSC Napoli - Se è vero che al club azzurro piace Danilo della Juventus, da Torino pare che i bianconeri possano aprire al trasferimento solo in caso di scambio con Raspadori. A scriverlo, è l'edizione odierna di Tuttosport:

"La Juventus non potrà privarsi a gennaio del capitano a meno che non ci sia un’apertura sulla punta. Non è un mistero che il Napoli voglia puntellare la rosa con un difensore. L’identikit stilato prevede l’arrivo di un elemento esperto, ecco perché tra le idee c’è anche quella che conduce a Danilo.

Il capitano della Juventus appare ai margini del progetto Motta e il suo contratto in scadenza non sarà rinnovato. Il suo entourage non guarderebbe con disinteresse all’opzione partenopea, al momento, però, non ci sono stati contatti diretti tra i club.

La Juve vive nel reparto una situazione di emergenza dopo i gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal (stagione finita). Appare difficile se non improbabile - a meno di due acquisti dietro - che la Juve possa dare il via libera a gennaio alla partenza di Danilo, seppur l’ingaggio del classe 1991 sia tra i più elevati della rosa (4 milioni netti).

A meno di poter ottenere in cambio un elemento utile per rinforzare l’organico di Motta in altri reparti. Tipo l’attacco. E il nome di Jack Raspadori [...] anche se il ds Manna ha ribadito come l’attaccante non sia sul mercato"