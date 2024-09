Tuttosport - Osimhen ha ritrovato il sorriso al Galatasaray, è il nuovo sultano del calcio turco

Calciomercato SSC Napoli - Quando Osimhen atterrava ad Istanbul con un volo privato arrivato da Capodichino alle 2,30 della notte, ed è sceso dall’aereo insieme al suo agente Roberto Calenda, è stato accolto da migliaia di tifosi in festa come racconta Tuttosport.

Gente appassionata e che gli ha restituito il sorriso perso negli ultimi mesi.

"«Ho sentito l'amore dei tifosi del Galatasaray venuti qui, a quest'ora della notte. Mi impegnerò per loro e mi aspetto che gridino ed esultino per ogni mio gol», ormai Victor è il nuovo sultano del calcio turco, trattato come se tutto l’impero ottomano fosse ai suoi piedi tempestati di diamanti"