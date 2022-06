Tuttosport - La Fiorentina piomba su Politano, può essere lui il rinforzo per Italiano

Così Joe Barone a margine dell’incontro ieri a Roma dell’Eca (associazione club europei).

«La Fiorentina in Champions nel 2024? Facciamo un passo alla volta, di sicuro stiamo lavorando per migliorare. La cosa bella è che siamo tornati in Europa e speriamo a fine anno di inaugurare il Viola Park».

Quali sono le novità di mercato in casa Fiorentina? Ne parla Tuttosport.

Fiorentina su Politano?

Al momento non è stato ancora annunciato il rinnovo di Italiano in scadenza nel 2023 con opzione a favore della società fino al 2024:

“Per il centrocampo radar accesi su Amiri tornato al Bayer Leverkusen dopo il prestito al Genoa, contratto in scadenza nel 2024. Per l’attacco in pole si conferma Pinamonti, la chiave di volta con l’Inter può essere Milenkovic. Il club monitora Djuric in scadenza con la Salernitana mentre per la fascia interessa Politano”

