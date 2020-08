Calciomercato Napoli - In bilico il futuro al Torino del difensore centrale Armando Izzo, sondato dalla Fiorentina ma che graderebbe prospettive migliori sul mercato. Ne parla Tuttosport:

"Il classe ‘92 sogna il Napoli ed è certamente più attratto dalla prospettiva di giocare le Coppe, per cui aspetterà l’occasione giusta, anche agli sgoccioli del mercato. Più difficile, per ora, la partenza di Koffi Djidji: le offerte succose latitano e il Toro non intende svenderlo"