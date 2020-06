Tuttosport - E' Todibo il prescelto dal Napoli per liberare Koulibaly: pronta prima offerta al Barcellona, la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Koulibaly: "Organizzare il mercato in entrata, solo nella previsione dei calciatori che potrebbero essere ceduti. Uno su tutti, Koulibaly. Non che il Napoli voglia venderlo, però non bisogna escludere che il Liverpool decida di accontentare De Laurentiis e portare gli 80 milioni di euro che rappresentano la soglia minima per sopportare l’addio di un calciatore-simbolo nel Napoli. Come eventualmente sostituirlo? Serve un comunitario, perché i due slot che il Napoli potrebbe avere sugli extracomunitari verranno utilizzati per la punta centrale e per l’esterno d’attacco. Il difensore centrale europeo che Giuntoli ha rimesso nel mirino è Jean Clair Todibo, classe 1999 (ma è quasi un 2000 perchè è nato il 30 dicembre), passaporto francese, di proprietà del Barcellona e oggi in prestito allo Schalke 04. Il Barca non lo considera incedibile, mentre il Napoli lo stima dai tempi del Tolosa, tanto che potrebbe sottoporre alla dirigenza del Barcellona una proposta da 12 milioni di euro".