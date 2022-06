TuttoSport - Calciomercato Napoli: nel mirino Tameze, Ostigard e Simeone

Calciomercato Napoli, dopo gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia il club azzurro resta vigile sul mercato ed inizia già a lavorare ai prossimi colpi dell'estate. Oggi il quotidiano torinese TuttoSport fa un breve riassunto delle trattative in corso in casa Napoli, evidenziando i tre principali obiettivi di calciomercato per il club azzurro, che adesso è alla ricerca di un difensore centrale, un altro esterno e di un attaccante vice-Osimhen.

Napoli, tre obiettivi di calciomercato

Prima, però, il Napoli cercherà di fare cassa e poi darà l'affondo definitivo. Ecco i tre obiettivi del calciomercato del Napoli secondo TuttoSport oggi in edicola: