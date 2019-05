Rai, Venerato: "Telefonata Giuntoli-Trippier, il Napoli vuole prendere anche lui dopo Di Lorenzo!"

Ultime Calcio Napoli - Per la SSC Napoli sono in arrivo importanti novità di mercato. La dirigenza partenopea è in procinto di chiudere la trattativa per acquistare Giovanni Di Lorenzo, terzino destro classe 1993 dell'Empoli che nelle prossime ore sarà a Napoli per concludere l'operazione e firmare il suo contratto con gli azzurri.

Calciomercato Napoli, non solo Di Lorenzo sulle fasce

Secondo i colleghi della Rai con Ciro Venerato però, non ci sarà solo l'acquisto di Di Lorenzo nel reparto dei terzini. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato a Tv Luna infatti, il Napoli in queste ore sta cercando di prendere anche Kieran Trippier. C'è stata una telefonata tra Giuntoli e lo stesso Trippier pochi giorni fa. Il terzino inglese ha preso tempo perché c'è anche l'Everton su di lui. L'alternativa è Castagne dell'Atalanta.