Lo scorso anno si è diviso tra Carpi e Crotone, adesso Zinedine Machach potrebbe tornare in Calabria e in Serie B. Stando a quanto raccolto da TMW, infatti, è in corso una riunione in casa Cosenza per valutare l'acquisto del centrocampista di proprietà del Napoli. Il classe '96 è fuori dal progetto azzurro, tant'è che non figura negli uomini a disposizione di Ancelotti.