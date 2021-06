Calciomercato Napoli - Il Napoli prova lo scatto per Nuno Tavares, terzino sinistro di proprietà del Benfica. Nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti col club lusitano, adesso gli azzurri sono passati all’azione: secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il Napoli ha avanzato la prima offerta per il classe 2000 mettendo sul piatto una proposta da 12 milioni di euro per l'acquisto di Nuno Tavares.