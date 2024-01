Ultime notizie calciomercato Napoli - Nel suo editoriale per TMW, il direttore ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini scrive:

"In casa azzurra, i centrocampisti in entrata però potrebbero essere due, uno oltre Samardzic Il vice Anguissa infatti resta un altro obiettivo. Qui oltre a Soumaré c’è stato anche un piccolo sondaggio per Vranckx".