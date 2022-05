Tmw - Napoli, brusca frenata per Mathias Olivera! Spunta un doppio piano B per la fascia

Calciomercato Napoli - Frenata per Mathias Olivera in queste ore. Lo rivelano i colleghi di Tuttomercatoweb. Nonostante la trattativa sembrava inizialmente spedita e anche quasi conclusa, ora si registra un rallentamento verso la fumata bianca che può portare anche a un potenziale piano B. La società partenopea sembrerebbe infastidita dall’atteggiamento degli spagnoli, che provano a generare un’asta, e nel frattempo non ci sarebbe intesa né sul cartellino né sull’ingaggio.

Calciomercato Napoli, occhi su Parisi e Calafiori

Motivo per cui il club valuta due profili italiani per la fascia come riporta Tuttomercatoweb: