Tmw - La Juventus non molla Jorginho, l'idea resta viva: il punto sulla trattativa

Ultime notizie calcio mercato - Potrebbe non essere Arthur l'unico colpo della Juventus in mezzo al campo. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, Maurizio Sarri continua a chiedere l'arrivo di Jorginho ed i bianconeri sono pronti ad accontentarlo, con contatti frequenti tanto con il Chelsea quanto con il suo entourage. La soluzione potrebbe essere quella del prestito pluriennale con obbligo di riscatto ed i rapporti tra la dirigenza juventina e quella londinese potrebbero agevolare l'operazione. I Blues potrebbero decidere di non opporsi alla partenza dell'italo-brasiliano dal momento che una sua cessione potrebbe finanziare il colpo Havertz.

