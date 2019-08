TMW - Il Napoli accelera per Lozano e James! Giuntoli vuole regalare un grande attaccante ad Ancelotti

Calciomercato Napoli - Niccolò Ceccarini, giornalista, scrive gli aggiornamenti di mercato sul Napoli a Tuttomercatoweb:

Il Napoli sta facendo una riflessione anche su Llorente, che si è svincolato dal Tottenham. L’attaccante spagnolo ha ricevuto molte offerte e nel caso sarebbe un’ottima soluzione, come alternativa a Milik. Al momento però è solo un’idea. In uscita rimangono sempre Verdi e Ounas, il primo alla fine andrà al Torino per 22-23 milioni di euro .

In attesa delle prossime mosse del Napoli, anche la Juventus è pronta a tornare protagonista. Svanite le ipotesi United e Tottenham, il futuro di Dybala resta ancora incerto. È chiaro che i bianconeri sono intenzionati a prendere un altro attaccante. E il nome in pole position è sempre quello di Icardi, a maggior ragione ora che Lukaku è andato all’Inter. L’idea dello scambio tra i due attaccanti alla fine accontenterebbe tutti. Conte avrebbe così una seconda punta eccezionale per arricchire il suo reparto offensivo, Sarri si ritroverebbe un bomber da 30 gol stagionali, in grado di fare la differenza ed un ottimo partner per Cristiano Ronaldo. Il problema resta la valutazione di entrambi. A prescindere da quello che sarà il futuro di Dybala, la Juventus farà l’impossibile per avere Icardi, il vero grande obiettivo in attacco ci questa estate.