TMW - De Laurentiis ha deciso: Conte o Italiano! La Fiorentina già lavora al sostituto: il nome

Calciomercato Napoli - Con un contratto in scadenza nel prossimo giugno, Vincenzo Italiano sarà uno degli allenatori più ambiti della prossima estate, sempre ammesso che l'ex Spezia non trovi un accordo con la Fiorentina o con una nuova squadra già entro la nuova stagione. Dopo tre annate ottime alla guida della squadra viola, con due finali raggiunte, può lasciare Firenze.

E TMW racconta:

"Il suo nome è da tempo nel mirino del Napoli: allo stato attuale De Laurentiis ha ristretto a Vincenzo Italiano e ad Antonio Conte la cerchia di tecnici su cui puntare per il rilancio degli azzurri".

E la Fiorentina?

"La società viola non vuole farsi trovare impreparata e nelle ultime ore ha intensificato i contatti per Raffaele Palladino, balzato in pole come possibile nuovo trainer dei gigliati per la stagione 2024/25. Dopo un'annata e mezza strepitosa con il Monza, già salvo con mesi di anticipo sulla fine della stagione, l'ex attaccante potrebbe dunque diventare la nuova scommessa di Commisso per la panchina. Restano in lizza però nomi già ben conosciuti al pubblico viole come Alberto Gilardino, attualmente al Genoa, e Alberto Aquilani, che ha vissuto una parentesi molto positiva con allenatore della squadra Primavera viola".