Radio Marte - Contatti avviati con il Lipsia per Timo Werner! E' in scadenza 2020, i dettagli sulla maxi clausola

Calciomercato Napoli- Ieri sera De Laurentiis e Ancelotti hanno fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli. Il club studia come portare in città un acquisto top. Si tratta per Mauro Icardi, attaccante di razza. L’Inter ha ribadito ancora una volta che non sarà coinvolto nel progetto e sarà ceduto, intanto spunta Timo Werner l'alternativa. Il calciatore ha una clausola rescissoria da 70 milioni valida per 10 club: tra questi non compare il Napoli: Juventus, Bayern, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcellona, Manchester City e United, Chelsea, Liverpool, Psg.

Mercato Napoli, spunta Timo Werner come alternativa a Mauro Icardi

