Tentazione araba per Politano! Il Mattino: senza rinnovo può chiedere e la cessione a gennaio

Calciomercato Napoli - C’è un altro rinnovo spinoso da sistemare in questo nuovo 2024 per il Napoli, ovvero quello di Matteo Politano che attende ormai già da un bel po’. Anzi: come riporta Il Mattino oggi in edicola, tra le facce scure a cui si riferiva Walter Mazzarri potrebbe esserci anche proprio l’ex Inter la cui scadenza è fissata al 2025 e da tempo spinge per un prolungamento e un adeguamento.

Mercato Napoli, nodo Politano

Ora spunta la pista araba sullo sfondo. Perché l’Al-Shabab lo sta tentando con un’offerta da 7 milioni di ingaggio per due anni. L'esterno vuole restare a Napoli, ma senza rinnovo - si legge sul quotidiano - potrebbe spingere per lasciare l’azzurro già in questa finestra di mercato poiché la scadenza araba è al 30 gennaio. Una situazione quindi da definire il prima possibile.