Svincolati 2019: nomi importanti come Marchisio e Coentrão e due ex Napoli

Notizie Calcio - Mercato chiuso? In fondo non proprio. Perché anche questa volta, come di consueto, restano potenzialmente gli svincolati contrattabili in qualsiasi momento della stagione. E la lista di quest'anno vede molti nomi già piuttosto noti in Serie A:

Claudio Marchisio

Fredy Guarin

Yoann Gourcuff

Gabriel Paletta

Riccardo Montolivo

Andrea Bertolacci

Stefano Sorrentino

Hatem Ben Arfa

Fabio Coentrão

Ignazio Abate

Keisuke Honda

Danny Simpson

Wilfried Bony

Jonathan Biabiany

Birkir Bjarnason

Giuseppe Rossi

Obafemi Martins

Lazar Markovic

Mathieu Flamini

Jeremy Menez

Matias Silvestre

Ivan Strinic

Rolando

Zeljko Brkic

Giulio Donati

José Mauri

Johan Djourou

Andrea Raggi

Marco Andreolli