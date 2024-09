Stasera alle 20.45 su CalcioNapoli24TV torna 'Tifosi Napoletani', tra gli ospiti anche un campione del mondo

Stasera torna 'Tifosi Napoletani' dalle 20.45 fino alle 22.25 su CalcioNapoli24tv, canale Youtube e in diretta sul canale 79 digitale terrestre Napoli e Caserta , la seguitissima trasmissione condotta da Gennaro Montuori.

Tanti i temi in scaletta: dalla rocambolesca vittoria col Parma in rimonta fino a tanti retroscena di mercato con la presenza dell'ex membro ufficio stampa SSC Napoli. Massimo Sparnelli, il direttore di tv Luna Angelo Pompameo, il campione d'Italia 1986-87 Ciro Muro e il campione del mondo a Spagna '82 Franco Selvaggi. Ospite musicale l'artista Alessia Moio, in studio Erika De Marino.